دول أوروبية: هناك حاجة لمزيد من الدعم للفارين من الحرب في أوكرانيا

حثت عشر دول المفوضية الأوروبية على إعادة طرح موازانتها للمساعدة في تقديم مزيد من الدعم للفارين من الحرب في أوكرانيا، وذلك في خطاب أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الثلاثاء.

ودعت سلوفاكيا ورومانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا والمجر واستونيا وكرواتيا وبلغاريا وجمهورية التشيك المفوضية الأوروبية لايجاد مزيد من الخيارات المالية لتمويل الجهود الإنسانية.

وكانت المفوضية قد أعادت توجيه بعض أموال الموازانات في مارس الماضي، في المراحل الأولى من الحرب، كما أتاحت المفوضية أموالا من صندوق قيمته 10 مليارات يورو، يهدف لمواجهة جائحة كورونا، هذا العام لمساعدة الدول الأعضاء خلال نفس الفترة.

مع ذلك، قالت الدول العشرة إن تغيير قواعد الإنفاق من أجل الوضع الحالي ليس كافيا، ويعرض التوقعات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى لدولهم للخطر.

ويذكر أن دول البلطيق والدول الواقعة بشرق أوروبا تستضيف معظم الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتستضيف بولندا 3 ملايين شخص من بين 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا، في حين تستضيف بولندا، إحدى أفقر الدول الأوروبية 825 ألفا و874.

وقالت المفوضية إن مليونا و357 ألفا و500 شخص فروا من أوكرانيا عادوا إلى البلاد.