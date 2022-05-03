ضبط شخصين هاربين من 117 سنة سجن بالقاهرة وكفر الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين هاربين من أحكام بمدد حبس 117 سنة سجن.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه فـى 48 حكما قضائيا بمدد حبس بلغت 95 سنة بترك محل إقامته والإقامة بإحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر خشية ضبطه.

كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ)، مطلوب التنفيذ عليه فـى 43 حكما قضائيا بمدد حبس بلغت 22 سنة بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.