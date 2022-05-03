أكثر من 7000 شخص عبروا القنال الإنجليزي العام الجاري

وصل أكثر من 7000 شخص إلى بريطانيا بعد عبور القنال الإنجليزي حتى الآن خلال العام الجاري، حسبما تشير البيانات.

وأفاد تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) لبيانات حكومية بأنه منذ مطلع عام 2022 وصل 7240 شخصا إلى بريطانيا بعد الإبحار في ممرات بحرية مزدحمة من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

ويشكل هذا العدد ثلاثة أمثال العدد المسجل في ذات الفترة من عام 2021 الذي بلغ 2390 لاجئا، وأكثر من سبعة أمثال العدد المسجل في ذات الفترة في 2020 الذي بلغ 1006.

وتم استئناف عمليات العبور مطلع الأسبوع الجاري، حيث وصل أكثر من 500 شخص إلى كنت على مدار يومين، بعد 11 يوما بدون أي رحلات عبور وسط ظروف الطقس السيء.

ووصل إلى بريطانيا في أبريل 2143 شخصًا، حيث شهد الشهر الماضي عمليات عبور في تسعة أيام.