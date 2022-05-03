إسرائيل تشجب تصريحات لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية

استنكرت إسرائيل اليوم (الاثنين الثاني من مايو 2022) تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إنه سيجري استدعاء السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف أمس الأحد في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي. وقال لبيد لموقع "واي.نت" الإخباري "إنها تصريحات مشينة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فادح ونتوقع اعتذارا".

ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الروسية.

ووصف داني دايان مدير ياد فاشيم، النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة النازية، تصريحات لافروف بأنها "إهانة وضربة قاسية لضحايا النازية الحقيقية". وفي حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية قال دايان إن لافروف أشاع "نظرية مؤامرمعادية للسامية لا أساس لها في الواقع".

وخلال مقابلته مع قناة "ريته 4" الإيطالية، سُئل لافروف كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها بحاجة إلى "القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا ورئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وقال لافروف متحدثا من خلال مترجم إيطالي "عندما يقولون، أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهودا، أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية لذا فهذا لا يعني شيئا". ‬‬وأضاف "منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم".

في خطاب ألقاه زيلينسكي في نهاية شهر آذار/مارس أمام البرلمان الإسرائيلي، دعا الرئيس الأوكراني إسرائيل إلى "القيام بخيار" من خلال دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، طالبًا من الدولة العبرية تزويد بلاده بأسلحة.

وأرسلت إسرائيل معدّات حماية لأوكرانيا لكنها لم تُرسل أسلحة إليها، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون.