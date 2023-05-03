قال أسامة عرابي لاعب النادي الأهلي السابق، إن دوافع الفريق الأحمر للفوز ببطولة السوبر المصري أكبر من بيراميدز، عقب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في البطولة.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة السوبر المصري.

وأضاف عرابي في تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز فريق قوي ولا يقل أهمية عن الزمالك لما يمتلكه من لاعبين مميزين، على رأسهم رمضان صبحي وإسلام عيسي وأحمد فتحي وأحمد الشناوي».

وتابع: «ولكن وجهة نظري أن دوافع الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر المصري أكبر من بيراميدز».

وبسؤاله عن رأيه في محمد شريف مهاجم الأهلي، قال: «محمد شريف مهاجم الأهلي تطور مستواه الفني تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بشكل كبير عن الفترة الماضية، لذلك أتمنى مشاركته، لأنه لاعب كبير ويجيد في المباريات المصيرية».