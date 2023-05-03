الهند: إجلاء 231 شخصا من السودان إلى مدينة مومباي

هبطت، اليوم الأربعاء، في مدينة "مومباي" الهندية، طائرة تحمل على متنها 231 راكبًا، وذلك في إطار عملية "كافيري" لإجلاء المواطنين الهنود من السودان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية أريندام باجشي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - هبوط طائرة بمدينة "مومباي" تحمل على متنها 231 من مواطني بلاده في إطار عملية "كافيري"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت الرحلة الثانية عشرة - التي كانت تقل على متنها 231 هنديًا من العالقين في السودان - قد غادرت جدة بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق اليوم.

وقد عاد ما يقرب من 3000 مواطن هندي ممن تقطعت بهم السبل في السودان إلى بلادهم حتى الآن.

وكانت نيودلهي قد بدأت عملية "كافيري" في 24 أبريل وتعهدت بضمان عدم ترك أي مواطن هندي في السودان.

وكان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان قد حذر في وقت سابق من أن الأزمة الإنسانية في البلاد تتحول إلى "كارثة كاملة" وأن خطر انتشارها إلى دول الجوار يثير القلق.