إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز

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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث كانت البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط في خليج عمان قبل أقل من أسبوع، وغيرت مسارها إلى المياه الإيرانية.

وقالت طهران إن الواقعة تأتي ردا على احتجاز الولايات المتحدة ناقلة كانت تحمل كميات من النفط الإيراني.

وقالت قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) المتمركزة في المنطقة إن الناقلة التي احتجزتها إيران اليوم الأربعاء، ترفع علم بنما، وكانت في طريقها من دبي إلى الفجيرة بدولة الإمارات.

وأحاطت زوارق الحرس الثوري الإيراني بالناقلة، وأجبرتها على تغيير مسارها صوب ميناء بندر عباس الإيراني.

ولطالما شهد الخليج، وخليج عمان، مثل هذه الحوادث التي تتعلق بناقلات النفط، مما يصعد من حدة التوترات في المنطقة.

ويذكر أن مضيق هرمز، بين إيران وسلطنة عمان، يعد أحد أهم طرق الملاحة العالمية لصادرات النفط.