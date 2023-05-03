نانت يقدم عرضا لشراء مصطفى محمد من جالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، عن تجهيز نانت عرضًا لشراء مصطفى محمد بصفة نهائية من جالاتا سراي، على الرغم من بند الشراء الذي يتمتع به الفريق الفرنسي في ضم مهاجم الفراعنة الشاب.

انضم مصطفى محمد لصوف نانت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند شراء غير إلزامي لصالح الفريق الفرنسي مقابل 5 مليون و 750 ألف يورو.

وأفادت صحيفتي "Fanatik" و "milliyet" التركيتين، أن هناك تطور مفاجئ في استمرار مصطفى محمد مع نانت الفترة المقبلة، حيث يخطط النادي الفرنسي لتقديم عرضًا لـ جالاتا سراي من أجل ضم مصطفى محمد بشكل نهائي مقابل 3.5 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للنجم المصري مصطفى محمد 6 ملايين يورو، وشارك مع نانت 47 مباراة هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا، كما صنع 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك مصطفى محمد مع منتخب مصر في 25 مباراة وسجل 6 أهداف.

وعلى الرغم من امتلاك نانت لبند شراء غير إلزامي لـ مصطفى محمد بعد سداد 5 ملايين و 750 ألف يورو، إلا أن النادي الفرنسي يخطط لتخفيض هذا المبلغ لـ 3.5 مليون يورو فقط.