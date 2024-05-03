عضو محلية النواب: التصالح في مخالفات البناء يضبط منظومة العمران بالمحافظات

قال النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ التصالح في مخالفات البناء يعتبر أحد الملفات ضمن أولويات الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمروأديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أن التصالح في مخالفات البناء يساهم في ضبط منظومة البناء والعمران في المحافظات.

وأشار إلى أن هناك تيسيرا في الإجراءات سيلمسها المواطنون في هذا الملف، لافتا إلى أنه ستتم إتاحة تطبيق إلكتروني لملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلبات التصالح.

ولفت إلى أن هذه الطلبات (التي يتم تقديمها إلكترونيا) سيتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية التابعة لكل طلب. ونوه بأنّ المراكز التكنولوجية مجهزة، كما أنه تم تدريب العاملين على إجراءات التصالح، وزيادة عدد اللجان والمقار تيسيرا على المواطنين.

وأفاد بأن المواطنين الذين كانوا قد قدّموا طلبات في وقت سابق، يمكنهم استكمال الإجراءات، علما بأن الرسوم التي تم دفعها لن تذهب هدرا.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداء من الثلاثاء المقبل.