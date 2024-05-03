إدخال 237 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم سالم لقطاع غزة

دخلت اليوم، إلى قطاع غزة من معبر رفح البري ومعبر كرم ابو سالم، 237 شاحنة مساعدات، وتم التسليم للهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر مصدر في شمال سيناء أنه تم إدخال 58 شاحنة من خلال معبر رفح البري تشمل 4 غاز و 4 سولار و 15 كراتين غذائية و 1 مياه غازيه و 5 مواد تنظيف و 11 طحين و 1 مراتب +خيم+ملابس و 1 ادوات مطبخ و 2 بطانيات و 1 خيام و 5 مستلزمات طبية و3 ملابس وأحذية، و1 سجاد و 1 تمر و 2 حفاظات أطفال و 1 مياه غازية.

وأضاف المصدر أنه دخلت من معبر كرم ابو سالم 170 شاحنة منها 48 كراتين غذائية و15 مياه و 1ملابس وأحذية و 1 أدوية و 1 مستلزمات طبية و 6 مراتب و 1 بطانيات و 73 طحين و 5 زيت و 4 حفاظات أطفال و 3 طحنية و 1 جبنه و 1 عدس +حليب و 1 أرز و 1 خبز.

كما ضمت الشاحنات 17 شاحنة للقطاع الخاص17 التجاري تشمل و 1 ملابس و 4 بصل و 3 احذيه و 2 سميد و 1بسكويت و 1 اكواب و 1 كيك و 1 بطاطا و 3 زيت طعام.