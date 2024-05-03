العثور على جثة شخص بإسرائيل يعتقد أنه كان أسيرا في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور، في الأراضي الإسرائيلية اليوم الجمعة، على جثة شخص يعتقد أنه كان من بين الرهائن الإسرائيليين الذين تم اقتيادهم إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وذكر الجيش أن هذا الشخص يُعتقد أنه كان من بين الأشخاص الذين نقلهم إلى غزة، نظرا لأنه لم يتم اكتشاف الجثة إلا بعد أشهر من الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى على جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش إنه أبلغ أقارب الضحية بعد أن تم التعرف على الرفات من خلال فحوص مكثفة للطب الشرعي.

وذكر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين، الذي شكله أقارب 250 شخصا تم اقتيادهم إلى غزة في 7 أكتوبر، أن هذا الشخص كان يعمل حارس أمن لمهرجان نوفا الموسيقي، الذي أقيم بالقرب من الحدود مع غزة، وكان من بين الأماكن التي تعرضت للهجمات.

وأوضح المنتدى أن هذا الشخص، بحكم عمله، أنقذ العديد من ضيوف المهرجان من المقاتلين قبل أن يتعرض للقتل هو نفسه.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر أمس الخميس، وفاة رهينة آخر كان يتم احتجازه في قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة أمس الخميس، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، التى كانت تعرف سابقا باسم "تويتر" أن جثته مازالت في قطاع غزة. ولم يعرف سبب وتوقيت الوفاة.

ولم يتضح المصدر، الذي علمت منه إسرائيل وفاته.

وتردد أن زوجته قتلت خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من كتوبر الماضي. كما تم اختطاف اثنين من أبنائهما الثلاثة، وتم نقلهما إلى قطاع غزة.