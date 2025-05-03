وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب أبورديس

• فؤاد: بدء أعمال تطهير الشاطئ من التلوث وسحب عينات لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البترولي الذى رصد في نطاق محافظة جنوب سيناء، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة أبورديس في اتجاه شرم الشيخ، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر ، وغير معلومة المصدر.

وشكل الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء فور تلقي البلاغ، لجنة عاجلة من فريق الطوارئ بالفرع وتم التوجه إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، بالتعاون والتنسيق مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.

وقد اتخذت اللجنة المشكلة ومركز السلام الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث والبدء في أعمال تطهير الشاطئ، وذلك في إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت، كما أخذت اللجنة عينتين من التلوث وإرسالها لمعمل الفرع لفحصها وتحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.