ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلن "الشيطي" عن مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2702 طن، في حين غادر 440 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23632 طنًا من البضائع العامة، منها 90 سيارة نقل محملة بـ 4513 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150799 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54507 طنًا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5037 طن رمل، و 4600 طن فوسفات، و 7700 طن يوريا، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 931 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 181 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 494 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9942 طن حديد، و 1037 طن خشب، و 8900 طن خردة، و 150 طن زيت، و 6500 طن ذرة، و 7000 طن قمح، و 8102 طن كسب صويا، و 5000 طن جيلاتين .