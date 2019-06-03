عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار فرانكفورت بألمانيا بعد تعطلها بسبب عاصفة

أعلن متحدث باسم مطار فرانكفورت الألماني مساء اليوم الاثنين، عن عودة حركة التشغيل في أكبر المطارات الألمانية إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب عاصفة قوية.

وقال المتحدث في وقت مبكر من مساء اليوم: "حركة التشغيل تسير بسلاسة"، مشيرا إلى أن المطار كان قد ألغى 69 رحلة إقلاع و70 رحلة هبوط بسبب العاصفة.

ويبلغ إجمالي عدد الرحلات المخطط لها اليوم في مطار فرانكفورت نحو 1500 رحلة.

كانت عاصفة قوية هبت بعد ظهر اليوم وتسببت في إصابة حركة التشغيل في مطار فرانكفورت بالشلل على نطاق واسع.

وكانت متحدثة باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار أعلنت في وقت سابق عن تعليق رحلات الهبوط والإقلاع مؤقتا، مشيرة إلى أنه تم إلغاء نحو 100 رحلة هبوط وإقلاع في الساعة التي تلت هبوب العاصفة التي صاحبها هطول قوي للأمطار ووميض للبرق.

وناشدت فرابورت الركاب على موقعها الإلكتروني تخصيص وقت كاف لفترة ما قبل بدء الرحلة والحضور مبكرا بقدر المستطاع إلى مكتب الفحص والتفتيش.