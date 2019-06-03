تونس تواصل استقبال لاعبيها المحترفين قبل مواجهة العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصل دفعة جديدة من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين إلى تونس للانضمام الى المعسكر التدريبي استعداد للمباراة الودية أمام العراق يوم الجمعة المقبل على استداد رادس.

ويصل اليوم لاعب الأهلي المصري علي معلول ولاعبي ديجون الفرنسي نعيم السليتي وأسامة الحدادي بعد مشاركتهما أمس في مباراة فريقهما الفاصلة ضد لانس وضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى بعد تحقيق الفوز (3 /1).

ويعد هذا الظهور الأخير للحدادي مع فريقه ديجون إذ سيتنقل اللاعب في الموسم الجديد الى نادي الاتفاق السعودي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وكان نجم خط الوسط وهبي الخزري لاعب سانت اتيان الفرنسي انضم أمس الأحد الى تدريبات المنتخب بالإضافة للاعب لاجنواز البلجيكي ديلان براون.

ووجه ألان جيريس مدرب المنتخب التونسي في وقت سابق الدعوة لـ21 لاعبا محترفا من بينهم ستة ينشطون في المنتخب الاولمبي للمشاركة في الاستعدادات الخاصة بنهائيات كأس امم افريقيا المقررة في مصر.

وأرجأ جيريس الاعلان عن قائمة اللاعبين المحليين الذين سيعززون صفوف المنتخب الى ما بعد انتهاء منافسات الدوري ومسابقة الكأس.