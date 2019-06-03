الرئيس اللبناني يؤكد عمق العلاقات مع أستراليا ودور المغتربين في دعمها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون عمق العلاقات اللبنانية – الأسترالية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تزداد قوة، خاصة من خلال الدور الذي يضطلع به اللبنانيون في أستراليا والمتحدرون من أصل لبناني، لا سيما الذين يشغلون هناك مناصب حكومية ونيابية أو في الهيئات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ظهر اليوم بقصر بعبدا الجمهوري، وفدا من غرفة التجارة اللبنانية – الأسترالية.

وأشار عون إلى أهمية العمل من أجل تطوير العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وأستراليا على رغم بعد المسافات، داعيا اللبنانيين في أستراليا إلى أن يكونوا أوفياء للبلد الذي استقبلهم، وأن يستمروا في التواصل مع وطنهم الأم.

كما شدد الرئيس اللبناني على الحرص على مشاركة اللبنانيين المنتشرين في العالم (المغتربين) في الحياة السياسية اللبنانية، وتعزيز التواصل مع وطنهم الأم، معتبرا أن تمكين المغتربين من الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في شهر مايو من العام الماضي للمرة الأولى، يشير إلى هذا التوجه وذلك الحرص.