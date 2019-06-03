رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور ترعة الطوارىء ويوجه بسرعة تسكين المستحقين

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بضرورة وسرعة إزالة جميع العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بمنطقة محور "ترعة الطوارىء" ، وتسكين المستحقين، طبقا للحصر الذي أعدته محافظة القاهرة، حتى يتسنى تكثيف العمل في تطوير هذا المحور المهم، الذى سيسهم فى خلخلة الكثافة المرورية بالمنطقة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء اليوم الاثنين يرافقه: الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لأعمال تطوير محور ترعة الطوارىء، وتسكين أهالي العشش ، والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.

من جانبه، صرح اللواء خالد عبدالعال، بأنه تم إزالة نحو 700 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين في "مشروع أهالينا"، لافتا إلى أنه سيتم تطوير محور ترعة الطوارىء ليربط بين منطقة جسر السويس ، وصولا إلى طريق القاهرة - بلبيس الصحراوى، و إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضي لتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

وأكد أن تطوير هذا المحور سيسهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.