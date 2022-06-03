محافظة الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الواحات، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، مما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لغلق طريق الواحات فى الإتجاهين (جزئياً) لمدة يومين تبدأ من غد الجمعة وتنتهى بعد غد السبت على أن تتم الأعمال فى الفترة ما بين الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم لتسهيل حركة المرور ومنع التكدسات خلال تنفيذ الأعمال.

وفى هذا الصدد، قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.



