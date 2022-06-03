رئيسة وزراء إستونيا تنهي الائتلاف الحاكم بعد خلافات داخلية

أنهت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ائتلافها الحاكم الذي استمر 16 شهرا بعد أسابيع من الخلاف السياسي، وقالت إنها سوف تسعى لتشكيل حلف جديد مع حزبين آخرين.

وأضافت كالاس في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة "تحتاج إستونيا إلى حكومة مستقرة يمكنها التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد"، واستشهدت بالانقسامات داخل حزبها الصغير.

وأقالت رئيسة الوزراء - 44 عاما، أعضاء حكومتها الذين ينتمون لحزب الوسط الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق جوري راتاس، وفي المقابل سوف تسعى لتشكيل أغلبية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإستوني وحزب برو باتريا القومي.

وفي وقت متأخر من أمس الخميس، حث رئيس إستونيا ألار كاريس شركاء الائتلاف الحاكم في البلاد على تجاوز اختلافاتهم أو تشكيل حكومة جديدة، قائلا إن الانهيار يقيد قدرة البلاد على التصدي لأخطر تهديد أمني لها خلال عقود في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.