واشنطن وسول وطوكيو يبحثون سبل التعاون بشأن بيونج يانج

أكدت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، مجددا أهمية وجود علاقة ثلاثية قوية ؛ حيث تعمل الدول الثلاث على تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، اليوم- أن ذلك جاء خلال اجتماع كل من المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، والمدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية تاكهيرو فوناكوشي، اليوم الجمعة، مع الممثل الخاص لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون؛ لبحث سبل التعاون بين الدول الثلاث بشأن كوريا الشمالية.

وأدان الأطراف الثلاثة بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المستمرة، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 24 مايو، باعتباره مزعزعًا للاستقرار في المنطقة وانتهاكًا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي، ودعوا بيونج يانج إلى التوقف الفوري عن سلوكها غير القانوني والخطير والعودة إلى الحوار.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن قلقه بشأن تأثير التفشي المستمر لفيروس كورونا على شعب كوريا الشمالية، متمنيا أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لعروض المساعدة الدولية.