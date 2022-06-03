انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بإرسال الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا ـ خلال إيجاز صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "موسكو لديها أدلة موثوقة تثبت بأن واشنطن قامت بالفعل بإمداد النازية الجديدة والقوميين في أوكرانيا بالأسلحة والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى التي تفتك بالمواطنين السلميين والاطفال، فضلا عن تدمير الأحياء السكنية بشكل كامل".

وطالبت المسؤولة الروسية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالرد على هذه التقارير التي تثبت استخدام أسلحة بعيد المدى في كييف، متوقعة في الوقت ذاته إنكار البنتاجون وجود أي صلة لواشنطن بما يجري حاليا في أوكرانيا.

وأكدت زاخاروفا استمرار موسكو في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها بشكل كامل بما فيها تجريد كييف من السلاح ونزع النازية وتسليم المرتزقة أنفسهم، متهمة في الوقت نفسه دول ، لم تسميهم، في شرق أوروبا بمحاولة تعطيل تحقيق أهداف هذه العملية في أوكرانيا.

وأدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية التقارير الإخبارية والإعلامية التي اتهمت بلادها بقتل الأطفال والمدنيين خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، ووصفت هذه التقارير بـ"المفبركة"، مشددة في الوقت نفسه على إعادة عمل الموانئ في مدينة ماريوبول وذلك بمساعدة القوات الروسية التي قامت بإزالة الالغام وكافة المواد التي قد تسبب أي مخاطر لحياة العاملين هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة سترسل أنظمة صاروخية متقدمة لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، قائلا :"إن الأسلحة التي طلبتها كييف منذ فترة طويلة تساعدها على ضرب قوات العدو بدقة أكبر من مسافة أطول".