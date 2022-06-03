نقل 3610 أطنان قمامة لمصانع التدوير بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الأمن منها وإعادة تدويرها من خلال مصانع التدوير والمحطات الوسيطة لتجميع وفرز المخلفات، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.



وقال آمنة، إن الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار قامت بنقل ١٨٠٠ طن قمامة من المقالب الوسيطة إلى مصنع التدوير عبارة عن (٩٤٠ طنا بدمنهور - ٨٦٠ طن بكفر الدوار) الواردة من كافة الهندسات.



كما قامت الوحدات المحلية خلال الحملات اليومية برفع ١٨١٠ طن قمامة عبارة عن (١٤٠ طن بأبو حمص - ١٧٠ طنا بالمحمودية - ١٢٠ طن بوادي النطرون - ١١٠ أطنان بحوش عيسى - ١٧٠ طنا بكوم حمادة - ١١٠ أطنان بالدلنجات - ١١٥طن ببدر - ١٤٠ طنا بإيتاي البارد - ١٥٠ طنا برشيد - ١٦٠ طنا بشبراخيت - ١٤٥ طنا بإدكو - ٩٠ طنا بأبو المطامير- ١٩٠ طنا الرحمانية).