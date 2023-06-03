نشاط مكثف بجناح منظمة الإيسيسكو في معرض الرباط للكتاب

شهد جناح منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط، اليوم السبت، نشاطا مكثفا.



وأطلق الجناح أنشطته بعرض النسخة الثانية من كتاب "السلام 360 درجة"، والذي يحمل عنوانا فرعيا (من القول إلى الفعل.. تحقيق التآزر وتعزيز الشراكات من أجل السلام)، والذي أصدرته الإيسيسكو مؤخرا، ويتصدره تقديم بقلم الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، أشاد فيه باختيار قيم السلام والأمن والتماسك الاجتماعي مضامين للكتاب، مما يثمن جهود الإيسيسكو لتعزيز هذه المبادئ في العالم الإسلامي.



ويتضمن الكتاب رسائل الشباب سفراء الإيسيسكو للسلام، الذين تخرجوا من برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، وكلمات عدد من الشخصيات الدولية المرموقة، شاركت في البرنامج.



كما تم تنظيم حفل توقيع كتاب "الإيسيسكو الجديدة: الضمير الحضاري للعالم الإسلامي"، للكاتب عبد القادر الإدريسي، وقدم كل من الدكتور جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والدكتور المحجوب بنسعيد، مستشار إعلامي وثقافي لرابطة العالم الإسلامي، قراءة لأبرز ما جاء في الكتاب.



وقال المتحدثان إن الكتاب يرصد التطور الكبير والاستراتيجي، الذي شهدته منظمة الإيسيسكو خلال السنوات الأربع الأخيرة على جميع المستويات، وأن عنوانه يختزل مضمونه، فهي إيسيسكو جديدة وهي ضمير العالم الإسلامي، مشيرين إلى أن الإيسيسكو استطاعت أن تتغلب على تحديات كبيرة خلال مرحلتها الجديدة.



وحول "الأدب السعودي والمنعطفات التاريخية"، قدم الدكتور حسن محمد النعمي، أستاذ السرديات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، محاضرته التي أكد فيها أن الأدب السعودي مر بعدة تحولات، في مقدمتها مرحلة تأسيس السعودية، وقد عبر الأدب عن هذه الوحدة، وتأثر بتوجهاتها، وظهرت المؤلفات الأولى، وفي مقدمتها كتاب أدب الحجاز، مضيفا أن التحول الكبير في الأدب السعودي أحدثته رؤية السعودية 2030، التي أعلت من الهامش وأعطت مسارات جديدة للتعبير، وأتاحت فرصة للأدب للانطلاق إلى آفاق أرحب، في ظل التغير الكبير الذي يشهده المجتمع السعودي.



وقدم الدكتور إسماعيلا ديالو، خبير في قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، حول العلاقة بين إنتاجية وجودة حليب الإبل ونظام الثروة الحيوانية والحالة الصحية للحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط، لإذكاء الوعي بأهمية حليب الإبل في تحقيق الأمن الغذائي لدى الرحل بدول العالم الإسلامي.



كما شهد جناح الايسيسكو عقد لقاءات حول عدد من إصدارات المنظمة، هي كتاب نعيمة برادة كنون Si les murs de Fès pouvaient parler، وكتاب الدكتور محمد زين العابدين: "Trialogues"، من قراءة عبد الرحمن طنكول، وسناء غواتي، وبعودة بنعشير، وتقديم كتاب "الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر"، الأدب السري للموريسكيين.