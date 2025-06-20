ريبييرو: أغلقنا صفحة بالميراس ونركز على مواجهة بورتو

أكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة بالميراس البرازيلي، وبدأ الإعداد لمواجهة بورتو البرتغالي، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ريبييرو أن توقف مباراة بالميراس بسبب الأحوال الجوية أثّر سلبًا على إيقاع الفريق، ما اضطره لإجراء أربعة تغييرات فنية بعد استئناف اللعب، في محاولة لاستعادة نسق الأداء الذي ظهر به الفريق قبل التوقف.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن ضيق الوقت منذ توليه المسؤولية لم يمنح الجهاز الفني الفرصة الكافية لإحداث تغييرات جذرية في أسلوب اللعب، مؤكدًا أنهم يعملون بأقصى جهد لتحسين الأداء وتطوير الفريق تدريجيًا.

واختتم ريبييرو تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الأهلي في البطولة تأتي بعد موسم طويل ومرهق، ما يفرض تحديات إضافية على اللاعبين في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسين.