اختتام ناجح لفعاليات النسخة الـ11 لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

اختتمت مساء الجمعة فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، البلاتينية PSA للرجال والسيدات، التي قامت باستضافتها مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بالبحر الأحمر، خلال الفترة من 26 مايو حتى 2 يونيو، واستمرت لمدة ثمانية أيام.

وتم الاحتفال بالفائزين حيث توج علي فرج، بالمركز الأول رجال بعد تغلبه على مصطفي عسل بنتيجة أشواط «12-10، 10-12، 11-6 و11-2».

كما نجحت نوران جوهر بالتغلب علي نيللي جيليس والحصول على المركز الأول للسيدات بعد منافسة طالت لمدة 58 دقيقه بنتيجة أشواط «11-5، 11-7 و11-9».

واحتفلت البطولة هذا العام ببداية عقد جديد بتنظيم مدينة الجونة وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حضر حفل الختام كل من معالي الوزير أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، ومحمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، وعمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة للإسكواش ونخبة من كبار نجوم اللعبة في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.

وشارك في النسخة الحادية عشرة للبطولة 96 لاعباً ولاعبة من 21 دولة حول العالم، وتابعها عدد كبير من المشجعين في المدرجات المخصصة للبطولة بمدينة الجونة.

وتعد بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات واحدة من أكبر 8 بطولات إسكواش في العالم، وبجوائز مالية تقدر بنحو 330 ألف دولار أمريكي.

وعبر محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بمدينة الجونة، عن اعتزازه ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وأشاد بالتطور الذى تشهده عام بعد عام لتصل الى عقد جديد من النجاح والتميز.

وقال عاشور: «دائما تعودنا على الأداء الناجح والمستمر من لاعبين الإسكواش خاصة المصريين والذي ساهموا في نجاح البطولة على مدار 11 عامًا، مما يعزز من وضع مصر على خريطة تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة خاصة لعبة الإسكواش.. وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات مثال حي للفكر المستدام الذي تقوم به مدينة الجونة علي مدار اكثر من 34 سنة من تبني رياضات مختلفة وتحقيق قيمة حقيقية».

من جهته قال عمرو منسي، إن بطولة الجونة هذا العام تعتبر من أنجح البطولات وذلك لأنها شهدت حضور جماهيري مكثف من الأدوار التمهيدية من المصريين والأجانب في مدينة الجونة وشهدت أيضًا مباريات قوية في جميع الأدوار».