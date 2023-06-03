ظهرت خلال الساعات الماضية أزمة قد تهدد موسم الحج السياحى بسبب نقص توفير الريالات السعودية اللازمة لاستكمال تمويل تعاقدات شركات السياحة بالسعودية.

وأوضح علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والعضو السابق أنه بالرغم من موافقة البنك المركزى على توفير قيمة تعاقدات الحج الذى تنظمه وزارة السياحة والآثار بالريال السعودى، أسوة بما تم مع وزارتى الداخلية التى تنظم حج القرعة والتضامن التى تنظم حج الجمعيات الأهلية، إلا أن بعض البنوك لم تقم حتى الآن بتحويل المبالغ المقررة لذلك رغم المخاطبات التى تمت من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى.

وأضاف أن شركات السياحة تقدر الدور الكبير الذى يقوم به البنك المركزى والبنوك المصرية فى توفير قيمة التعاقدات وتعلم جيدا أن البنوك ستقوم بصرف قيمة تعاقدات الحج لشركات السياحة بالسعودية بالريال السعودى إلا أن تأخر تحويل قيمة التعاقدات قد يتسبب فى تغيير الجدول الزمنى الذى وضعته وزارة السياحة والآثار لسفر الحجاج للمملكة العربية السعودية.

وناشد الغمرى البنوك المصرية بسرعة تحويل قيمة تعاقدات الحج بالريال السعودى لحساب شركات السياحة خلال الأسبوع الحالى، وذلك حتى يتسنى دفع قيمة السكن لحجاج السياحة بكل من مكة والمدينة، فضلا عن قيمة التنقلات الداخلية بالسعودية وخدمات الإعاشة بمنى وعرفات وغيرها من الخدمات الأخرى بما يجعل رحلات الحج تسير وفقا للجدول الزمنى الذى حددته وزارة السياحة والآثارمن خلال الضوابط المنظمة للحج السياحى.

وكشف عدد آخر من أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام عن أن التأخر فى سداد مستحقات التعاقدات بالسعودية قد يتسبب فى أضرار وخسائر للشركات خاصة أنه تم فتح المسار منذ عدة أيام لأكثر من 16 ألفا و100 حاج من حجاج شركات السياحة من قبل وزارة السياحة والآثار لسداد مستحقات التعاقدات بالمملكة العربية السعودية.

وناشدت الشركات البنوك الوطنية «الأهلى والقاهرة وبنك مصر» سرعة تدبير الريالات السعودية اللازمة لسداد المستحقات اللازمة لحجز السكن والخدمات بالمملكة العربية السعودية كالمتبع كل عام.. لافتة إلى أن الشركات قامت بالفعل بايداع أموال الحجاج فى تلك البنوك خاصة البنك الأهلى وبنك مصر.. مشيرة إلى أن البنوك لم تستطع حتى الآن تدبير الريالات اللازمة لتعاقدات الشركات بالسعودية. لافتة إلى أن البنك الأهلى بدأ فى تدبير تدريجى للعملة فى حين أرجأت بنوك أخرى تدبير الريالات اللازمة لشركات السياحة.

وأكدت شركات السياحة أن المشكلة الكبيرة أن لجنة المعاينات التابعة لوزارة السياحة والآثار موجودة فى السعودية حاليا لمعاينة وتوثيق المساكن لحجاج السياحة واعتمادها ولم يتبق سوى أيام قليلة على غلق المسار للحجز كما أن رحلات الحج سوف تبدأ خلال أيام مما يسبب ارتباكا شديدا بين شركات السياحة والحجاج ويهدد موسم الحج.

وطالبت شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام ــ وعددها 1483 شركة ــ المواطنين الذين سيؤدون فريضة الحج من خلال شركات السياحة بسرعة سداد باقى مستحقات برامح الحج بعد إعلان أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالموسم الذى تنطلق أولى رحلاته خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء باقى الإجراءات.

وأعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر الحج التى تبدأ من 22 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه وذلك بحسب موعد الرحلة وتاريخ السفر والعودة، فضلا عن خط سير الرحلة.

وكشف وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة أن الشركات أخطرت جميع الحجاج الذين سيؤدون الفريضة من خلال شركات السياحة بالسعر الإجمالى لجميع البرامج التى اختارها الحجاج وفقا لكل مستوى سواء الحج الاقتصادى طيران أو الخمس نجوم.. مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الحج التى أعلنتها شركة مصر للطيران تبدأ من 22 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه وذلك بحسب موعد الرحلة وتاريخ السفر والعودة، فضلا عن خط سير الرحلة، لافتا إلى أنه كلما كانت مدة الرحلة أطول كان سعر تذكرة الطيران أقل.. وأضاف أن سعر تذكرة الطيران للحج عبر شركة مصر للطيران إذا كان تاريخ السفر خلال شهر ذى القعدة الحالى وموعد العودة بعد يوم 22 من ذى الحجة من العام الهجرى 1444، وكان خط سير الرحلة (القاهرة/ جدة، وجدة/ القاهرة) فإن سعر التذكرة سيبلغ نحو 22 ألف جنيه شاملة الضريبة.

وأشار القطان إلى أن سعر تذكرة الطيران التى سيكون السفر بها فى أى يوم من بدء سفر حجاج السياحة وتكون العودة أحد أيام 17 و18 و19 و20 ذو الحجة من العام الهجرى 1444، فإن سعر تذكرة الطيران للرحلة التى تكون خط سيرها(القاهرة/ جدة والمدينة/ القاهرة )هو 26 ألف جنيه شاملة الضرائب، موضحا أن غالبية رحلات الحج السياحى المستوى الاقتصادى تكون خلال تلك الفترة. وأوضح أن أعلى سعر تذكرة طيران للحج أعلنت عنها شركة مصر للطيران هذا العام، ستكون للرحلات التى ستنطلق يوم 4 من ذى الحجة 1444 هجريا من القاهرة إلى جدة وتكون مواعيد العودة يوم 14 من ذات الشهر فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية بالطائرة سيبلغ نحو 40 ألف جنيه وعلى درجة رجال الأعمال 50 ألف جنيه شاملة قيمة الضريبة.