وزير المالية الإسرائيلي: سنقف ضد نتنياهو إذا ختار الاستسلام والهزيمة أمام حماس

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، بالوقوف ضده بكل قوة "إذا اختار الاستسلام والهزيمة"، على حد قوله.

وانضم سموتريش إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي أبدى بدوره في وقت سابق من اليوم، معارضته للمقترح الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار، متهما نتنياهو بإخفاء مسودة الاتفاق.

وأضاف سموتريش في تصرحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، "الاقتراح الذي قدمته حكومة الحرب مخالف للقانون وغير ملزم للحكومة".

كما شدد على أن إسرائيل يجب عليها شن حرب وقائية في الضفة الغربية وكذلك ضرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.