باقري كني: العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، الذي يزور لبنان حاليا، إن العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة، والمقاومة أساس الاستقرار والثبات فيها، داعيا دول المنطقة لتبني حركة مشتركة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، في مؤتمر صحفي مشترك عقده قبل ظهر اليوم الإثنين في بيروت.

وقال باقري كني، إن العلاقات الوثيقة بين إيران ولبنان، مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة كما أن المقاومة هي أساس الاستقرار والثبات في المنطقة.

وأضاف: "فضلا عن الملفات المرتبطة بلبنان والعلاقات اللبنانية الإيرانية التي ناقشتها مع الوزير بو حبيب، تطرقنا إلى الأحداث في غزة وخاصةً في رفح واتفقنا على وجوب تبني كل دول المنطقة خاصة الدول الإسلامية حركة مشتركة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني خاصة في رفح".

وتابع المسئول الإيراني: "في هذا الإطار اتفقنا على مبادرة تتمثل في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمقترح مشترك يمكننا من اتخاذ خطوة جماعية حازمة في هذا الصدد".

وشكر باقري كني حكومة لبنان وشعبه ومختلف المسؤولين في لبنان الذين عبروا عن تضامنهم مع إيران لاستشهاد رئيس جمهوريتها ووزير خارجيتها ورفاقهما، كما شكر الحكومة اللبنانية على إعلان الحداد 3 أيام في المناسبة.

ومن جهته، قال الوزير بو حبيب: "تداولنا بشأن الوضع جنوبا وأكّدت على موقف لبنان الرافض للحرب كما أثبتت الأحداث من سبعة أكتوبر الماضي ولتاريخه وقد شرحت لمعاليه التصور اللبناني لإيجاد حلول مستدامة تعيد الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان من خلال سلّة متكاملة تضمن التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701".

وتابع بو حبيب: "تطرقنا إلى وضع غزة والأفكار والمبادرات الأخيرة حول ضرورة وقف الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وتبادل الأسرى وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة والجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين مما يقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأضاف: "جرى التباحث أيضا في عدد من المواضيع حيث شدد معالي الوزير على حرص بلاده على استقرار لبنان".

وكان باقري كني وصل صباح اليوم الإثنين إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، في زيارة هي الأولى للبنان، حيث سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين.