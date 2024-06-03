 بمجموع 249 درجة.. محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام - بوابة الشروق
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بمجموع 249 درجة.. محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

محسن عشري
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 11:00 م

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمجموع 249 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

وقال "الغضبان"، إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم، ودعم المؤسسات التعليمية، خصيصًا في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن، وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كل العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

وكان محافظ بورسعيد، اعتمد نتيجة الفصل الثاني من العام الدراسي 2023_ 2024 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1% من إجمالي المتقدمين للامتحانات.

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