وزيرة التخطيط: نقدر القلق من الديون ونجري دراسات جدوى

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن "الدين أحد أدوات التمويل، وأحد أدوات تمويل الاستثمارات، ولكن في محددات ومحاذير وموقومات معينة ولذلك كان القرار الحكيم من الرئيس بتشكيل لجنة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي".

وأوضحت السعيد خلال كلمتها في مجلس النواب اليوم عقب الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر وإسبانيا بقيمة 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم، أنها مقدرة قلق الأعضاء من الدين الخارجي.

وأكدت إجراء لجنة الدين لدراسات جدوى تنموية "، مضيفا "البنية التحتية في مصر أرجعوا لأرقام ما تم إنفاقه على البنية التحتية من 2003 حتى 2014 شهدت انخفاض شديد، احتجنا للضخ أموال لرفع البنية التحتية ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين، والمواصلات العامة اللائقة خدمة أساسية وحق أصيل للمواطن المصري".

ودافعت عن القروض الموجهة لسبكات الطرق والمواصلات وقالت "خدمات مدارس وحدات صحية مش هقدر أعملها دون شبكة طرق جيدة"، كما أوضحت انخفاض نسب الحوادث في مصر "انخفضت 34%خلال الـ3 سنوات الماضية".