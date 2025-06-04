مشاهد لهجوم صاروخي على قوات إسرائيلية بالجولان تبناه فصيل يسمى نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف

بثت منصات فلسطينية، مشاهد نشرتها من أطلقت على نفسها كتائب الشهيد محمد الضيف لحظة سقوط صاروخين على مواقع الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

وأظهرت المشاهد لحظة سقوط الصاروخين على منطقة سهلية في جنوب الجولان المحتل.

مشاهد نشرتها كتائب الشــــهيد محمد الضـــيف لحظة سقوط الصواريخ على مواقع الاحتلال في "الجولان المحتل" pic.twitter.com/cJSZBY4g1n — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 3, 2025



وفي وقت سابق من اليوم، تبنى فصيل يطلق على نفسه كتائب الشهيد محمد الضيف، الهجوم الصاروخي على قوات الاحتلال في الجولان السوري المحتل.

وقالت الكتائب إنها قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجولان المحتل بصاروخي جراد.

وهذه أول مرة يتم الكشف فيها عن عملية ينفذها فصيل بهذا الاسم، علمًا بأن اسمها يأتي تيمنًا بالشهيد محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام.

ومن غير المعروف إلى أي جهة ينتمي هذا الفصيل الذي كان قد أعلن عن نفسه في نهاية مايو الماضي للمرة الأولى.

وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، شن جيش الاحتلال غارات على مناطق في الداخل السوري، كما حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع مسئولية أي إطلاق نار تجاه إسرائيل.