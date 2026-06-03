18 لاعبًا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة البريميرليج الدولية، المقرر إقامتها بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 10 إلى 15 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبًا ولاعبة، وهم: يوسف عماد محمود عبدالحميد بدوي، طه طارق محمود محمود، عادل محمد حسن محمد عمارة، عمر أشرف عثمان عبدالعال، عبدالله هشام مصطفى علي عبدالجواد، الحسن محمد علي عواد محمد، ياسين عمر أحمد عبدالظاهر دياب، زياد الغريب ربيع أحمد علي، جنا حازم أحمد عبدالحميد السيد، جنى خميس سعيد خميس، أحلام حمدي إبراهيم يوسف، رحمة محمد أحمد طلبة، فريال أشرف محمد عبدالعزيز، هدير أحمد عبدالمنعم محمود هندي، حبيبة أحمد محمد أحمد موسى، منة شعبان إبراهيم الصاوي عقيلة، نورسين محمد كمال علي، وريم أحمد محمد رمزي محمد سلامة.

ويتولى رئاسة البعثة أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، بينما يقود الجانب الفني عبد الفتاح النجار، المدير الفني لمنتخب مصر للكبار "كوميتيه"، ويعاونه السيد الفقي، مدرب منتخب مصر للآنسات "كوميتيه".

كما تضم البعثة عبدالرحمن محمد في منصب أخصائي العلاج الطبيعي، إلى جانب تامر حلمي، المدير الإداري للمنتخب.

ولن تقتصر المشاركة المصرية على الجانب الفني فقط، إذ يمثل مصر تحكيميًا الدكتور عماد السرسي، الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكاراتيه، في تأكيد جديد على المكانة المتميزة التي تحظى بها الكوادر المصرية على الساحة الدولية.