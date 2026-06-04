 أحمد بلال: صلاح مهاجماً أفضل للمنتخب وهيثم حسن يستحق المشاركة أساسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد بلال: صلاح مهاجماً أفضل للمنتخب وهيثم حسن يستحق المشاركة أساسي

الشروق
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 11:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 11:53 م

أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، أن هيثم حسن يستحق التواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة وسرعات كبيرة يمكن أن تضيف حلولًا هجومية مهمة للفريق.

وأضاف بلال، في تصريحات تلفزيونية، أن الأفضل لمحمد صلاح هو المشاركة في مركز المهاجم، بما يسهم في الحفاظ على طاقته واستغلال قدراته الهجومية بصورة أكبر، خاصة في المباريات القوية التي تتطلب تركيزًا أكبر داخل الثلث الأخير من الملعب.

وأشار إلى أن وجود صلاح في هذا المركز قد يمنح المنتخب فعالية هجومية أكبر، مع الاستفادة من تحركاته وقدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الفارق أمام المنافسين.


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