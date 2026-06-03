تعليم الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أكد عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اكتمال جميع الإستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، مشيرا إلى جاهزية اللجان الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح عربي، في بيان اليوم، أن المديرية أنهت تجهيز اللجان والاستراحات، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مقار الامتحانات، إلى جانب تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

ودعا الطلاب إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات، والحضور إلى اللجان في المواعيد المحددة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومؤكدًا حرص المديرية على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.