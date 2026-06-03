 رئيس وزراء تايلاند يزور هانوي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية مع فيتنام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء تايلاند يزور هانوي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية مع فيتنام

بانكوك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 12:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 12:21 م

من المقرر أن يزور رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول هانوي، بناء على دعوة من زعيم فيتنام تو لام، مما يؤكد مجددا على العلاقات الوثيقة بين تايلاند وفيتنام.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي الزيارة التي ستجرى يومي الثامن والتاسع من يونيو إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية ومنع الجريمة العابرة للحدود، حسب صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة راتشادا دهناديريك، إن أنوتين أبلغ مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية الناجحة من قبل تو لام إلى تايلاند، يوم الخميس الماضي، والتي أجرى خلالها الجانبان مناقشات مكثفة حول إقامة علاقات ثنائية أقوى.

وفي أعقاب رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتفق الجانبان على الوصول بالتجارة الثنائية إلى هدف 25 مليار دولار، بارتفاع من حوالي 24 مليار دولار ولتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي.


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