ماكرون وكاجامي يفتتحان نصبا تذكاريا في باريس تخليدا لضحايا الإبادة الجماعية الرواندية

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرواندي بول كاجامي نصبا تذكاريا في باريس تخليدا لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية الرواندية.

وفي كلمته في الحدث، قال ماكرون إن النصب التذكاري يمثل "ذروة سعي طويل الأجل وصبور من أجل الحقيقة"، حسب موقع أفريكا نيوز اليوم الأربعاء.

وأضاف "في عالم، حيث تميل الامبراطوريات أحيانا إلى تزييف التاريخ، في تلك اللحظة أيضا يكون فيها الماضي ساحة معركة، فإن قول الحقيقة بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى. هذا هو شرط السلام".

وتلقي السلطات الرواندية باللوم منذ فترة طويلة على المجتمع الدولي لتجاهله تحذيرات بشأن عمليات القتل وأعرب بعض القادة الغربيين عن أسفهم.

وقال كاجامي أمام الحاضرين "كانت فرنسا في وضع فريد للمراقبة والتحرك.لقد استغرق الامر فترة طويلة بالنسبة لفرنسا حتى تتقبل دورها في التسبب في المزيد من الآلام. وفي بعض النقاط، لم نتوصل بعد إلى اتفاق في الآراء"