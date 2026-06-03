نال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026، في تكريم جديد يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وجاء اختيار ميسي بعد إجماع لجنة التحكيم على دوره البارز في عالم كرة القدم، ومسيرته التي جعلته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، إلى جانب جهوده الإنسانية ومبادراته الداعمة للأطفال في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بالنسبة لي، هذا مصدر فخر عظيم، إسبانيا وكتالونيا جزء لا يتجزأ من حياتي. نشأت هناك كلاعب كرة قدم، وعشت هناك لسنوات طويلة، وهناك وُلدوا أبنائي، لطالما شعرت بمحبة كبيرة من الشعب ولهذا السبب تحمل هذه الجائزة قيمة خاصة جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لم أحقق أي شيء بمفردي فخلف كل إنجاز يقف زملاء الفريق، والعائلة، والعديد من الأشخاص الذين ساعدوني طوال الطريق".

واختتم تصريحاته قائلا "أتمنى أن تلهم قصتي العديد من الأولاد والبنات للاستمرار في الحلم، بالعمل الجاد وحب الرياضة، ومعرفة أن أهم شيء هو محاولة أن يكون المرء شخصًا جيدًا وأن يحترم القيم التي تعلمنا إياها الرياضة".

ويأتي هذا التكريم في وقت يستعد فيه ميسي لقيادة منتخب الأرجنتين في رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم، بعدما توج منتخب "التانجو" بالنسخة الماضية تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني.