هيدي كرم تنعي عزت أبو عوف: فقدنا رمز الشياكة

نعت الفنانة هيدي كرم، الفنان عزت أبو عوف الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز الـ70 عام.

وقد نشرت هيدي صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "أطيب قلب وأكتر راجل محترم و متواضع و داعم لكل اللي بيشتغل معاه، مثلت معاه أكتر من مرة و في كل مرة كان بيكون مثال الزميل والأب و الداعم والمبهج والحنون، هاتوحشوا كلنا جدًا جدًا، فقدنا رمز الشياكة و الموهبة اللي شرفنا في كل حتة".

واختتمت حديثها قائلة: "مظاهرة في حبك يا عزت يا عزيز على كل قلوب المصريين، بنحبك من قلوبنا و بندعيلك كلنا ربنا يرحمك يا حبيبنا".