هيدي كرم تنعي عزت أبو عوف: فقدنا رمز الشياكة

أطيب قلب و اكتر راجل محترم و متواضع و داعم لكل اللي بيشتغل معاه .. مثلت معاه اكتر من مره و في كل مره كان بيكون مثال الزميل و الأب و الداعم و المبهج و الحنون ... هاتوحشوا كلنا جداً جداً.. فقدنا رمز الشياكه و الموهبة اللي شرفنا في كل حته ... مظاهره في حبك يا عزت يا عزيز على كل قلوب المصريين .... بنحبك من قلوبنا و بندعيلك كلنا ❤️ ربنا يرحمك يا حبيبنا