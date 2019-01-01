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فيديو.. التأمين الصحي: تزايد أعداد المنتفعين في ثالث أيام التشغيل التجريبي

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 11:53 م

قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن ثالث أيام التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بمحافظة بور سعيد شهد تزايدًا في الإقبال على التسجيل وأعداد المنتفعين من الخدمات المقدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لم تنهَ جولتها التفقدية التي بدأتها أمس للمستشفيات المشتركة في الخدمة على مستوى المحافظة حتى الآن.

وأشار إلى إجراء عمليتي زراعة قوقعة لطفلين اليوم بمعهد السمع والكلام، وعمليتي زراعة قرنية بمستشفى الرمد، و5 عمليات قسطرة قلبية، معقبًا: «هذه العمليات الأولى من نوعها في محافظات القناة بسبب توافرها فقط بالمحافظات الكبرى».

وبدأ أول أمس الاثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.

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