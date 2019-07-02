تقرير - مواجهات مصر مع جنوب إفريقيا في الكان دائما ما تُحدد هُوية البطل

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي، السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وكان منتخب جنوب إفريقيا خلال المباريات التي جمعته بالفراعنة، منافسًا صعب المِراس، لم يتخل يومًا عن حظوظه في هزيمة المنتخب وبلوغ الأدوار المتقدمة في مختلف المنافسات.

ووقع منتخب (البافانا بافانا) في طريق الفراعنة نحو التتويج بلقبهم الثامن والأول منذ 2010، على أن يخوض الطرف الفائز مواجهة أكثر صعوبة بمواجهة الفائز من لقاء نيجيريا والكاميرون في دور الـ8 من البطولة.

خلال التقرير التالي نستعرض مواجهات منتخبي الفراعنة مع جنوب إفريقيا في كافة المنافسات.

4 مناسبات هي التي جمعت منتخبي الفراعنة وجنوب إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية والأدوار التي تسبقها، منذ انطلاق مارثون البطولة في السودان 1957.

كان للمنتخب الوطني نصيب الأسد من النتائج الإيجابية في الموجهات مع جنوب إفريقيا حيث فاز في مبارتين وتعادلا في واحدة وخسر الفراعنة في مثلها.

حملت مباريات الفراعنة وجنوب إفريقيا في كأس الأمم بشرى للفريقين، حيث كلما تواجها الفريقان في البطولة فاز أحدهما بالمنافسة دون النظر لنتيجة المباراة.

في نسخة 1996 فاز المنتخب الوطني على جنوب إفريقيا (1-0) بهدف أحمد الكأس، قبل أن يخرج المنتخب من ربع النهائي على يد زامبيا (3-1)، علمًا بأن منتخب جنوب إفريقيا فاز بالبطولة آنذاك.

عاد الفراعنة للفوز على جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لنسخة 1998 بنتيجة (2-0) أحرز الأهداف حسام حسن، وطارق مصطفى، ليتوج المنتخب باللقب الرابع في تاريخه.

بعد 14 عامًا من الخسارة أمام المنتخب الوطني في (نسخة 1998) رد منتخب جنوب إفريقيا الدين للفراعنة بالفوز عليهم (1-0) في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الإياب بين المنتخبين، ليغيب المنتخب الوطني عن نسخة 2012 من البطولة، والتي احتضنتها غينيا الإستوائية والجابون في تنظيم مشترك.