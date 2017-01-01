خضر أوروبا لا يعتزمون دعم وزيرة الدفاع الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

أكدت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي، أنها لم تقرر، حتى الآن، دعم وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت سكا كيلر، رئيسة الكتلة، في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، صباح اليوم الأربعاء: "لا أرى سببا يجعلنا نوافق على هذه الصفقة".

وذكرت كيلر أن وزيرة الدفاع الألمانية لم ترشح نفسها إطلاقا في الانتخابات الأوروبية، "وهذا مثال آخر على الصفقات القديمة، التي يأتي بها المجلس الأوروبي ببساطة بشخص من الدرج، لم يكن أحد قد رآه من قبل في المعركة الانتخابية".

وتوقعت كيلر ألا يحظى اقتراح تسمية فون دير لاين لرئاسة المفوضية بالأغلبية الضرورية داخل البرلمان، وقالت إن اختيار فون دير لاين لهذا المنصب لا يعتبر إشارة على انطلاقة جديدة للمفوضية، "بل فقط أقل عامل مشترك".

تابعت القيادية في حزب الخضر الألماني: "ليس هناك أبدا أي ديناميكية في هذا الاقتراح، ويصطدم بالكثير جدا، جدا، من الاستياء".

يشار إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال قمتهم الطارئة أمس الثلاثاء في بروكسل على تسمية وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، لمنصب رئيس المفوضية، ولكن هذا الاختيار يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي.

ومن المحتمل أن يجري انتخاب فون دير لاين في البرلمان الأوروبي اعتبارا من 15 يوليو الجاري، وسيضطر المجلس الأوروبي لاقتراح شخصية أخرى في حالة عدم موافقة البرلمان على الوزيرة الألمانية.

وسينتخب البرلمان الأوروبي رئيسا له اليوم الأربعاء، وترشح الألمانية سكا كيلر نفسها للمنصب.