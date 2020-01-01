 المركزي الأيرلندي: قيود كورونا تسببت في تباطؤ شديد للاقتصاد - بوابة الشروق
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المركزي الأيرلندي: قيود كورونا تسببت في تباطؤ شديد للاقتصاد

البنك المركزي الايرلندي
البنك المركزي الايرلندي
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يوليه 2020 - 10:16 م

أعلن البنك المركزي الأيرلندي أن جائحة فيروس كورونا والقيود المرتبطة بها يمكن أن تتسبب في انكماش الاقتصاد الأيرلندي بما يصل إلى 14 بالمئة هذا العام.

وقال البنك، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إن "إغلاقا واسع النطاق والشركات والأعمال بسبب الجائحة قد أدى إلى خسارة مفاجئة وواسعة النطاق للوظائف" و"صدمة سلبية بالغة لكل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار".

وقال إن أسوأ سيناريو لركود نسبته 14 بالمئة يستند إلى استمرار الفيروس على مدار العام، والتسبب في إعادة فرض بعض القيود.

ويشهد أفضل سيناريو للبنك حدوث انكماش للناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا بنسبة 9 بالمئة، وهو أفضل بشكل طفيف من انكماش بنسبة 5ر10 بالمئة، كانت وزارة المالية توقعته في وقت سابق.

وشهدت أحدث إجراءات تخفيف القيود التي فرضتها أيرلندا في مارس للحد من تفشي الجائحة، استئناف العمل لأنشطة مثل المطاعم ومصففي الشعر الاثنين الماضي.

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