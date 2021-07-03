الأرصاد تنشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: شبورة مائية ونشاط رياح

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر المتوقع حدوثها خلال الفترة من غدًا الأحد الموافق 4 يوليو 2021، وحتى الجمعة الموافق 9 يوليو الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد إلى نشاط رياح على فترات متقطعة، خلال تلك الفترة.