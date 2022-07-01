المقاولون: مباراة الزمالك صعبة والنني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن محمد النني نموذج لكل اللاعبين في مصر.

وقال عادل في تصريحات تليفزيونية: «محمد النني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم وهو لاعب مجتهد».

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون: «مباراة الزمالك والمقاولون المقبلة في غاية الصعوبة»، مشيرا إلى أن اللقاء خارج التوقعات بسبب احتياج الفريقين للنقاط الثلاثة.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون يوم الثلاثاء بعد المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة في المباراة المقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون لمباريات الدوري الممتاز.