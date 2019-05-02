الدفاع الروسية: نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ وطائرات بدون طيار على مناطق سكنية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" ذات ذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار من طراز "Tu-143" على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلجورود وكورسك الروسيتين.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -في إحاطة صحفية اليوم الأحد- "شن نظام كييف فجر اليوم ضربة متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" باليستية مزودة بذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار من طراز "Tu-143" على مناطق سكنية في بيلجورود وكورسك الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا، حيث لا توجد مواقع عسكرية".



وأضاف: "الهجوم الصاروخي جرى التخطيط له وتنفيذه عن قصد ضد السكان المدنيين في المدينتين الروسيتين"، موضحا أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت في الجو كل صواريخ "توتشكا-أو" الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية، والتي أطلقها القوميون الأوكرانيون على بيلجورود.



وتابع: "نتيجة اعتراض الصواريخ الأوكرانية سقط حطام أحدها على مبنى سكني في المدينة"، مؤكدا أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار مفخختين من طراز "Tu-143 ــ ريس" عند اقترابها من كورسك.