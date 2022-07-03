قتلى وجرحى في ضربات صاروخية روسية على سلوفيانسك شرق أوكرانيا

أدى قصف روسي صاروخي، اليوم الأحد، إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، كما أعلن رئيس بلدية هذه المدينة التي تتعرض لهجوم من الجيش الروسي.



وقال رئيس بلدية المدينة، فاديم لياخ، في تسجيل مصور على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”قصف براجمات صواريخ على سلوفيانسك هو الأعنف منذ فترة طويلة. هناك 15 حريقا والعديد من القتلى والجرحى“، وفقما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



بدورها، أوضحت تيتيانا إجناتشنكو، وهي ناطقة باسم منطقة دونيتسك التي تقع فيها سلوفيانسك، لموقع "سوسبيلني" الأوكراني، أن "القصف خلّف 6 قتلى و15 جريحا"، وكررت مناشدة السلطات للسكان مغادرة المنطقة، فيما تقع خطوط المواجهة الآن على مسافة كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.



وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، اشتعلت النيران في إحدى أسواق المدينة عقب هذه الضربات الروسية.



وإلى الجنوب، تعرضت مدينة كراماتورسك، المركز الإداري لمنطقة دونباس، للقصف لليوم الثاني على التوالي بصواريخ سميرتش، وفق رئيس بلدية المدينة أولكسندر جونتشارنكو، الذي أوضح أن الضربات استهدفت منطقة سكنية وفندقا غير مأهول، ولم تسفر عن إصابات.