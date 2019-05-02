أشرقت نبيل تتوج بفضية التايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط

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توجت أشرقت نبيل لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الفضية في منافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، والمقامة حاليًا في مدينة وهران بالجزائر.

وفازت أشرقت بالميدالية الفضية بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام بطلة تركيا بنتيجة 28–7؛ لتضيف الفضية رقم 13 للبعثة المصرية في وهران.

وتضم قائمة منتخب التايكوندو في دورة ألعاب البحر المتوسط 8 لاعبين ولاعبات وهم: سيف عيسى ومصطفى أحمد وأحمد سيد واياد بركات وآية محمد وميسون إيهاب وشهد سامي وأشرقت درويش.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط إلى 41 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و 13 فضية و 17 برونزية.