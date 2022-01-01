مركز شباب المدينة ج بالمنيا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو وختام الأنشطة

أقام مركز شباب المدينة ج "أبو طاقية" التابع لإدارة شباب المنيا، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وحفل ختام الأنشطة لعام 2021 /2022.

جاء ذلك بحضور مندي محمد عكاشة وكيل وزاره الشباب والرياضه بالمنيا، وأحمد مصطفى وكيل المديريه للرياضة، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، وعادل ابو العلا رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، والدكتور وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب المركزية بجامعة المنيا، وعلاء الدين على مدير إدارة شباب المنيا، وأعضاء مجلس إدارة المركز والعديد من الأعضاء والشباب وأهالي المنطقة.

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الترفيهية والفنية والرياضية وعروض الكاراتيه وبعض الألعاب الأخرى، كذلك مجموعة من الكلمات للمسئولين، ثم تقديم الدروع للضيوف وتوزيع الشهادات والهدايا على المتفوقين والمتميزين رياضيا وفنيا وثقافيا والمشاركين في مختلف الأنشطة والفاعليات.