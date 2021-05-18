يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئا بخصوص أحداث جنين، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب 50 آخرون، في عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة ليل الأحد/الاثنين.

وبدأت قوات الاحتلال العدوان بقصف جوي لمنزل في الخيم، ثم غارات جوية على مواقع أخرى على أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف الجوي، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع سيارات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وتدمير العديد من السيارات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.