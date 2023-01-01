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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2023 - 5:10 م

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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